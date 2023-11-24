Отрезали веки и натянули кожу: Пластический хирург рассекретил пластические операции Софии Ротару

София Ротару делала блефаропластику. Так называется операция по коррекции век. Ранее верхние веки артистки нависали, но теперь нет. Ее взгляд стал открытым и даже можно увидеть шов. Это следы от операции по удалению мешков, пишет АиФ, публикуя слова пластического хирурга Артура Дзотцоева.

«Гладкая кожа и отсутствие морщин является результатом подтяжки лица. Процедура была основательной, поскольку линия роста волос на висках сильно сместилась назад. Следы вмешательства заметны на фото. В том числе можно заметить шов возле уха. Также у певицы увеличилась зона подбородка и скул. Это говорит о лицевых имплантах или использовании филлеров — так называемых «уколов красоты». А еще Ротару «обновила» свою улыбку, установив виниры».