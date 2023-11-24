Информинг » Знаменитости » Бездетная Ирина Тонева призналась, что безгранично мечтает о ребенке: «Большая награда»

Бездетная Ирина Тонева призналась, что безгранично мечтает о ребенке: «Большая награда»

Image 16+
Бездетная Ирина Тонева призналась, что безгранично мечтает о ребенке: «Большая награда»
Знаменитости
Источник фото: @irinatonevaofficial

Ирина Тонева не обсуждает личную жизнь. Она не делится планами на будущее. Но на днях журналистам Prozvezd.info артистка дала небольшое интервью.

Солистка группы «Фабрика» когда-то заявила, что больше всего мечтает познакомиться с одним человеком — со своим ребенком. Репортеры решили спросить, что значит эта фраза артистки.

«Для меня это большая награда…», — ответила грустно звезда.

Ирина добавила, что безумно мечтать о ребенке, поэтому делает все, чтобы стать мамой.

«Посмотрим, как Бог решит. Делаю все, что в моих силах. Решает многое карма! Надеюсь, что все получится», — добавила Тонева.

Информационное агентство «Informing»

Стало известно, куда пропала российская актриса Амалия Мордвинова

Стало известно, куда пропала российская актриса Амалия Мордвинова

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Да кому вы нужны вообще»: Продюсер Пригожин накинулся на певицу Вайкуле

Сегодня, 03:33

Экс-жена Артура Смольянинова ради детей вынуждена работать на износ: практически не бывает дома

Вчера, 23:53

«Чучело»: Сергей Соседов грубо высказался об актерской карьере Кристины Орбакайте

Вчера, 20:53

«Подонская девочка, мразь»: Экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин потребовал журналистку посадить в «тюрягу»

Вчера, 20:18

Блогер Ида Галич похвасталась новым автомобилем, стоимостью 25 млн. рублей

Вчера, 19:08

Переехавшая в США экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева назвала россиян бестактными и невоспитанными

Вчера, 18:33

Граждане России назвали, кого из совеременных артистов считают главным патриотом страны

Вчера, 18:13

Бросившая отца и Россию Мария Машкова пожалела о своем опрометчивом решении: «Непоправимая психологическая травма»

Вчера, 15:23

«Раба любви»: Стас Садальский разоблачил, на какие жертвы Пугачева пошла ради Галкина

Вчера, 14:58

Садальский жестко ответил актеру Пашутину за Пугачеву: «Этот бздун никогда ни слова против власти не сказал»

Вчера, 14:23

Режиссер «Брата-3» Переверзев прокомментировал нелепый поступок Барецкого: «Это подло и глупо»

Вчера, 13:03

Превратилась во властную бабушку: Молодящаяся Лариса Долина сильно состарилась

Вчера, 12:43

Тайная свадьба и светский дебют: Счастливая Анна Чиповская появилась на красной дорожке с новым мужем

Вчера, 12:28

Филипп Киркоров высмеял певца SHAMAN, но извиняться не захотел: «Нацист с повязкой»

Вчера, 12:08

Недавно родившая актриса Кожевникова показала подросших сыновей и фигуру после родов

Вчера, 12:08

Новый год и шаманы: Виктория Боня выйдет замуж бойфренда-бизнесмена в Коста-Рике

Вчера, 11:18

Яркий макияж и зеленые волосы: Поклонники задаются вопросом, что произошло с внуком Аллы Пугачевой

Вчера, 11:03

Сантиметровая опухоль: Бари Алибасова, страдающего от сильных болей, ждет экстренная операция

Вчера, 10:43

Нелли Уварова впервые рассказала, будет ли сниматься в продолжении сериала «Не родись красивой»

Вчера, 10:33

Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что говорил о СВО

Вчера, 09:48

Новости партнеров
2023
ru-RU