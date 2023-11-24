Бездетная Ирина Тонева призналась, что безгранично мечтает о ребенке: «Большая награда»

Ирина Тонева не обсуждает личную жизнь. Она не делится планами на будущее. Но на днях журналистам Prozvezd.info артистка дала небольшое интервью.

Солистка группы «Фабрика» когда-то заявила, что больше всего мечтает познакомиться с одним человеком — со своим ребенком. Репортеры решили спросить, что значит эта фраза артистки.

«Для меня это большая награда…», — ответила грустно звезда.

Ирина добавила, что безумно мечтать о ребенке, поэтому делает все, чтобы стать мамой.

«Посмотрим, как Бог решит. Делаю все, что в моих силах. Решает многое карма! Надеюсь, что все получится», — добавила Тонева.