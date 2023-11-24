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IKEA снова открывается в Новосибирске, но есть нюанс

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IKEA снова открывается в Новосибирске, но есть нюанс
В России
Фото: @prostooleh / freepik.com

В новосибирском торговом центре «Кировский рынок» появилась вывеска, обещающая скорое открытие всемирно популярного магазина «IKEA со всего мира». 

По информации НСГ, который публикует фото, новый магазин появится в неожиданном месте и займет второй этаж южного крыла торгового центра, ранее занятый магазином «4 сезона». Общая площадь освободившегося помещения - 1,5 тысячи квадратных метров.

Будет торговать товарами шведской фирмы IKEA

Представители «Кировского рынка» подтверждают журналистам, что арендатор действительно будет торговать товарами шведской фирмы IKEA, ввезенными из стран, где эта сеть имеет присутствие. Ожидается, что также там будут представлены товары других производителей. Представители магазина обещали предоставить дополнительные комментарии в ближайшие дни.

Информационное агентство «Informing»

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