$30 тысяч за потную маечку: тайные поклонники предлагают авто и дома за ужин с солистками «Фабрики»

Дмитрий Курашев рассказал в интервью с Prozvezd, что во времена популярности группы «Фабрика» тайные поклонники предлагали 30 тысяч долларов за потную маечку, в которой выступала солистка.

«Человек попросил ее не стирать. Все прекрасно понимают, что на концертах очень жарко, артисты двигаются и потеют. От этого предложения отказался. Сказал, что маечка — это элемент концертного костюма», — вспоминает концертный директор.

По сей день поступают предложения об ужине с солистками. За это фанаты готовы озолотить. Они предлагают баснословные деньги, авто и дома, но команда также отказывается.