Беременная четвертым ребенком модель Костенко заговорила о наболевшем: «Пособия не получаю»

Ходят слухи, что дела Дмитрия Тарасова, который решил оставить профессиональный спорт, идут плохо. О наболевшем заговорила его жена. Как отмечают фанаты, Анастасия Костенко, которая любит премиум-бренды, теперь отдает предпочтение дешевым нарядам. Сама модель уверяет, что у них в семье все хорошо и в деньгах никто не нуждается.

«Вам мои финансы интересны? Не переживайте так… Декларации вовремя подаю, все правильно заполняю (есть бухгалтер), плачу вовремя налоги, пособия не получаю, не прохожу по условиям для получения. Работа имеется, доход хороший, чего вам всем желаю. Выберите себе дело по душе, не придется работать!» — написала в блоге беременная девушка.