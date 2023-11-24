Стало известно, сколько зарабатывала Елена Летучая во время работы в шоу «Ревизорро»: миллионы рублей

По словам генерального директора канала «Пятница» Николая Картозия, в рейтинговом шоу большие трудности имелись с поисками подходящей ведущей. Как пишет «Комсомольская правда», команда программы сразу же отмела работниц ресторанного или гостиничного бизнеса, стюардесс, учителей, участниц конкурсов красоты и патологоанатомов.

На Елену работала вся команда

Выбор пал на редактора канала Елену Летучую. Картозия вспоминает, что всего за несколько месяцев доход теледивы с 50 тысяч рублей в месяц увеличился до 5-ти миллионов за один сезон. На Елену работала вся команда. На раскрутку Летучей и передач также было потрачено немало денег. Речь идет минимум о 2-х миллионах долларов.