Пугачева не приедет на Новый год-2024 в Россию даже за 46 млн рублей: приближенные артистки раскрыли правду

Очередные слухи о Примадонне, распространившиеся в Сети о предстоящих корпоративах Аллы Пугачевой на Новый год, не соответствуют действительности. Об этом сообщил «Абзац», ссылаясь на сведения музыкального обозревателя Владимира Полупанова.

«Пообщался с людьми, с которыми она какую-то связь сейчас сохраняет. Все они говорят, что в России выступать на корпоративах не собирается», - сказал эксперт.

Журналист добавил, что сообщения о гонораре в размере 46 млн рублей за выступление Аллы Борисовны на частном концерте также не отвечают действительности.