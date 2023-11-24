«Черная зависть»: 45-летняя Анфиса Чехова едва не упала в обморок при встрече с помолодевшим Киркоровым

Анфиса Чехова появилась на премии FB «Люди года». Там она встретила Филиппа Киркорова. Поп-король для выхода в свет предпочел одеться в красный костюм и шляпу в тон. Как призналась артистка, она регулярно следит за Киркоровым в социальных сетях и удивляется, насколько хорошо сейчас он выглядит.

«Думала, наверняка наложил фильтр, но вижу, что фильтров не было. Шикарно выглядишь, даже нет грима!» — восхитилась Анфиса.

Когда Филипп подошел поближе к собеседнице, предложил потрогать лицо, ведущая едва не упала в обморок от увиденного.

«Серьезно! Черная зависть!» — отметила Чехова, прикоснувшись к народному артисту.