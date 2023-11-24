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Выяснилось, куда пропал актер Гоша Куценко и что он говорил о СВО

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Выяснилось, куда пропал актер Гоша Куценко и что он говорил о СВО
Знаменитости
Источник фото: @goshakutsenko_official

Куценко продолжает актерскую деятельность

Актер Гоша Куценко редко появляется на телевидении и не участвует в различных программах Первого канала из-за того, что его внесли в черный список компании. Несмотря на отсутствие на телеэкранах, Куценко продолжает актерскую деятельность и готовится к выходу в свет с новыми проектами, такими как сериал «Скорая помощь-7« и фильм »Тополиный пух». 

Артист также высказался о ситуации в стране и ее влиянии на психологию артистов, отметив, что для многих сейчас сложно сниматься. Кроме того, он поддержал участников спецоперации, посещая их в госпитале.

Информационное агентство «Informing»

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