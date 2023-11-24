Продюсер Пригожин пророчит Кате Лель грандиозное возвращение на сцену: «Задумала какой-то поворот»

Иосиф Пригожин, продюсер и муж Валерии, прогнозирует возвращение Кати Лель на большую сцену после успеха ее хита «Мой мармеладный».

Хотя трек занял третье место в мировом чарте Viral 50 в Spotify, Пригожин признает, что популярность приходит и уходит быстро, и есть риск, что певицу могут забыть.

Феномен Лель заключается в ее необычности

Тем не менее он предполагает, что Лель может запланировать поворот, который поможет ей преуспеть на иностранных платформах. Пригожин подчеркивает, что феномен Лель заключается в ее необычности, и это является главным ключом к успеху.