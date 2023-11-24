«Я куда-то улечу или уеду на Запад»: Вскруженная мимолетным успехом Катя Лель следала заявление

Всплеск небывалой популярности оказал сильное воздействие на жизнь и карьеру исполнительницы. Катя Лель признается, что получила множество предложений, включая от лондонского Universal и мирового лейбла Sony Music.

Лель утверждает, что наступил момент, когда Россию ожидают невероятные скачки и прорывы мирового масштаба

Она выражает благодарность вселенной за происходящее и подчеркивает, что выбор русского языка для песни был обусловлен временем России. Лель при этом подчеркивает свою преданность Родине, называя себя «безумным патриотом» и выражая гордость за свое происхождение. Она утверждает, что наступил момент, когда Россию ожидают невероятные скачки и прорывы мирового масштаба, и ее песня «Мой мармеладный» является первым шагом в этом направлении.

«Многие думают, что меня заберут, что куда-то улечу или уеду на Запад. Я безумный патриот страны, горжусь, что россиянка», - заявила артистка, отметив, что не думает уезжать из РФ.