Галкин заявил, что Пугачева поедет «на вечеринку с подружками» в Лондон 26 ноября

По информации портала АиФ, Максим Галкин (иноагент) записал новое видео, в котором сообщает, что Алла Пугачева планирует уехать 26 ноября в Лондон на вечеринку с подругами.

Галкин поделился рекламным видео, в котором разыгрывает сценку выбора подарка для Примадонны на День матери

Комик поделился рекламным роликом сервиса доставки, в котором разыгрывает сценку выбора подарка для Примадонны на День матери, который традиционно отмечается 26 ноября. В видеоролике Лиза, дочь Галкина и Пугачевой, говорит, что ее мать будет в Лондоне на вечеринке в этот день, поэтому лично подарить подарок уже не получится. Шоумен затем «перемещается» в Лондон, чтобы вручить супруге цветы. При этом не уточняется, о каком именно мероприятии идет речь и сколько времени он пробудет в Британии.