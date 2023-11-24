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Личный бассейн и подземный паркинг: Роскошный пентхаус Пугачевой на Кипре засняли на видео

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Личный бассейн и подземный паркинг: Роскошный пентхаус Пугачевой на Кипре засняли на видео
Знаменитости
Источник фото: @_alla.pugacheva_

В качестве локации дети певицы и шоумена выбрали купленный Пугачевой пентхаус

Двойняшки Лиза и Гарри снялись в новой рекламной кампании для цветочного магазина Flowwow. В качестве локации дети певицы и шоумена выбрали купленный Пугачевой пентхаус на Кипре.

Как можно увидеть на кадрах видео, из окон дома открывается изумительный вид. Примадонна также имеет в апартаментах бассейн и террасу. Ее площадь 30 квадратных метров. Супруги могут воспользоваться отдельным выходом в подземный паркинг. 

Поклонники очень положительно отреагировали на эту публикацию. Фанаты осыпали звездных наследников комплиментами. Подписчики их назвали копиями родителей, пишет Первый Женский.

Информационное агентство «Informing»

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