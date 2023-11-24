Легендарная программа «Утренняя звезда» может вернуться на экраны спустя более 20 лет

Вряд ли нужно ожидать выхода шоу на Первом канале

Народный артист Юрий Николаев в ходе творческой встречи, которая проходила в преддверии 75-летия, не исключил, что популярная программа «Утренняя звезда» может вернуться на экраны. По данным NEWS.ru, вряд ли нужно ожидать выхода шоу на Первом канале.

«Передача вполне может вернуться. На Первый канал — навряд ли. На «Дисней» либо «Карусель» — это допускаю», — отметил в беседе Николаев.

Помимо этого, он назвал лучших ведущих Российской Федерации. Ими являются, по словам Юрия Александровича, Дмитрий Нагиев и Иван Ургант.