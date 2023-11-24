Режиссер Шахназаров заявил, что не будет сотрудничать с предателями, уехавшими из России

Российский режиссер Карен Шахназаров не хочет сотрудничать с актерами-предателями. По словам генерального директора «Мосфильма», на съемки в свои фильмы он их звать не будет, пишет «Абзац».

Шахназаров прокомментировал слова Никиты Михалкова, который сказал, что работать с релокантами не будет. Карен Георгиевич целиком и полностью согласился с позицией коллеги.

Для меня важно знать, почему артист уехал

«С Никитой я согласен. Для меня важно знать, почему артист уехал. Если это предатель, который активно выступает против родины, то я его точно приглашать в кино не стану. Но бывают иные причины. В работе с таким людьми ничего плохого я не вижу», - заявил Шахназаров.