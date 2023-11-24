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Уже не девочка: Побелевшая, изможденная и резко постаревшая Лера Кудрявцева напугала фанатов

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Уже не девочка: Побелевшая, изможденная и резко постаревшая Лера Кудрявцева напугала фанатов
Знаменитости
Источник фото: @kudryavtseva_vl

Лера Кудрявцева всегда очень много работает. Однако помимо работы телеведущей звезда попробовала себя в другой роли. Она вместе с Катей Гордон записала песню. 

Сегодня теледива сообщила, что вернулась из Уфы. Но Лера отправилась не домой, а уехала на съемки. По признанию светской львицы, она целых два дня провела без сна и отдыха. 

Два дня без сна

«Два дня без сна. С самолета сразу на работу. Один час есть у меня на сон. Хорошо, что на работе диван», — пишет знаменитость.

Затем Лера показалась без макияжа. Побледневшая, изможденная и постаревшая ведущая напугала фанатов, которые сильно переживают за любимицу и ее здоровье. Они призвали Кудрявцеву одуматься, поскольку она уже далеко не юная девочка.

Информационное агентство «Informing»

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