Уже не девочка: Побелевшая, изможденная и резко постаревшая Лера Кудрявцева напугала фанатов

Лера Кудрявцева всегда очень много работает. Однако помимо работы телеведущей звезда попробовала себя в другой роли. Она вместе с Катей Гордон записала песню.

Сегодня теледива сообщила, что вернулась из Уфы. Но Лера отправилась не домой, а уехала на съемки. По признанию светской львицы, она целых два дня провела без сна и отдыха.

Два дня без сна

«Два дня без сна. С самолета сразу на работу. Один час есть у меня на сон. Хорошо, что на работе диван», — пишет знаменитость.

Затем Лера показалась без макияжа. Побледневшая, изможденная и постаревшая ведущая напугала фанатов, которые сильно переживают за любимицу и ее здоровье. Они призвали Кудрявцеву одуматься, поскольку она уже далеко не юная девочка.