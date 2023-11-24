Продюсер Разин публично извинился и пообещал больше не скандалить

Андрей Разин в последнее время оказывается во всех громких скандалах. Но звездный продюсер, похоже, одумался и решил извиниться за неприемлемое поведение. По данным Passion.ru, он записал видеоролик, объяснив поведение и рассказав о планах.

Разин отметил, что продолжит свою творческую деятельность, но больше не будет скандалить.

Прошу прощения, если кого-то задел или где-то выразился резко

«Да, вы знаете меня по характеру. Прожив 16 лет в детском доме, приходится бороться за все. Это непросто. Иногда внутри меня кипит какая-то злость. Прошу прощения, если кого-то задел или где-то выразился резко. Это моя самозащита, свойственная детям из детдомов. Она всегда будет присутствовать», — поделился Разин.

Под постом подписчики заметили, что Разин претерпел значительные изменения и стал почти неузнаваем. Он значительно похудел и еще выбрал новую прическу.