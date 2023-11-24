На премию журнала Forbes «Люди года» Оксана Самойлова выбрала откровенный наряд

На социальной странице 35-летней блогерши и предпринимателя Оксаны Самойловой появилась публикация, где она запечатлена на премии журнала Forbes «Люди года» в весьма откровенном наряде. Знаменитость предпочла надеть черное платье миди с корсетным верхом и откровенным декольте.

Источник фото: @samoylovaoxana

Поверх наряда на груди также была ткань, прикрывающая вырез и прозрачные перчатки на руках.

Дополнила образ Самойлова серебряными туфлями на высоком каблуке, ярким макияжем и собранными волосами.