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На премию журнала Forbes «Люди года» Оксана Самойлова выбрала откровенный наряд

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На премию журнала Forbes «Люди года» Оксана Самойлова выбрала откровенный наряд
Знаменитости
Источник фото: @samoylovaoxana

На социальной странице 35-летней блогерши и предпринимателя Оксаны Самойловой появилась публикация, где она запечатлена на премии журнала Forbes «Люди года» в весьма откровенном наряде. Знаменитость предпочла надеть черное платье миди с корсетным верхом и откровенным декольте.

Источник фото: @samoylovaoxana

Поверх наряда на груди также была ткань, прикрывающая вырез и прозрачные перчатки на руках.

Дополнила образ Самойлова серебряными туфлями на высоком каблуке, ярким макияжем и собранными волосами.

Информационное агентство «Informing»

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