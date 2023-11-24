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«В раю»: 45-летняя актриса Ирина Пегова осмелилась сняться без макияжа на любимом курорте миллионеров

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«В раю»: 45-летняя актриса Ирина Пегова осмелилась сняться без макияжа на любимом курорте миллионеров
Знаменитости
Источник фото: @pegovairina

Ирина Пегова в свои 45 лет не замужем. Однако актриса всегда тщательно следит за собой. Артистка похудела, поэтому теперь чаще отдает предпочтение коротким платьям и юбкам. 

На Мальдивах знаменитость находится с 21 ноября

В конце ноября звезда заявила, что уехала в отпуск. Ирина решила отправиться за границу. Хотя Пегова очень любит путешествовать по РФ, в последний день осени она захотела погреться на теплом солнце. Звезда прилетела на любимый курорт миллионеров. На Мальдивах знаменитость находится с 21 ноября. Она купается, загорает, отдыхает, но не забывает про поклонников. 

Так, артистка поделилась снимками, на которых предстала без капли макияжа. Такое фото, стоит сказать, пришлось по душе фанатам.

Информационное агентство «Informing»

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