«Заново»: Уставшая от обмана певица Нюша публично заговорила об изменах

Певица Нюша, как сообщает портал 7Дней, возвратилась на сцену с новой песней под названием «Заново». Текст композиции содержит в себе строчки, в которых артистка публично говорит, что устала от обмана и боится дать второй шанс.

Предполагают, что эти строки могут быть намеком на возможные проблемы в семейных отношениях певицы

Некоторые поклонники предполагают, что эти строки могут быть намеком на возможные проблемы в семейных отношениях исполнительницы.

Ранее, напомним, Нюша откровенно рассказывала о трудностях в своем браке с Игорем Сивовым, признавшись в том, что супруг изменил ей. Но также она призналась, что, несмотря на эти сложности и трудный период в отношениях, паре удалось все же сохранить семью ради детей.