Янина Студилина не смогла спрятать нового бойфренда от журналистов: Выяснилась личность избранника разведенной актрисы

Официально Янина Студилина развелась в 2022 году. Но одинокой она была недолго. Актриса появилась на показе анимационной картины, которая проходила в кинотеатре «Художественный», с дочкой, сообщает woman.ru.

На красной дорожке артистка уверенно позировала одна, однако журналисты заметили, что в этот вечер она приехала в кинотеатр с мужчиной. Корреспондент увидел, что вместе с Яниной в зал зашел Владимир Герасимов. Именно с ним Студилиной давно приписывают роман.

Интересно: Владимир работает юристом, хотя его отец Евгений Владимирович — народный артист РФ, худрук Театра Луны. Официально пара отношения не подтверждает, вместе в свет не выходит, о личном в соцсетях не говорит, но факты говорят сами за себя.