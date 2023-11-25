Выяснилось, кто победил в пятом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!»?

Фаррух Хасанов из Таджикистана стал победителем пятого юбилейного сезона вокального телеконкурса «Ну-ка, все вместе!». Шоу выходит на канале «Россия».

В финале музыкального проекта молодой музыкант завоевал абсолютное большинство голосов от сотни звездных экспертов. Он получил награду в размере 5 млн рублей, а также Кубок шоу и возможность ротации своей песни на радио.

Победитель прежде всего выразил благодарность родному Таджикистану и семье за поддержку. Также он надеется, что участие в данном проекте откроет ему новые возможности, полностью изменив жизнь.