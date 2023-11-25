Революционный прецедент: В реалити-шоу «Новые звезды в Африке» назревает переворот

Новый эпизод реалити-шоу «Новые звезды в Африке» стал настоящей революцией. Новички, возглавляемые комиком Константином Маласаевым, начали настоящий бунт против «старожилов» этого проекта. В итоге было принято решение прекратить появление новых участников. Это означает, что победитель сезона есть среди участников.

Однако предсказать, кто достигнет финала, остается сложной задачей, поскольку в команде Пташенчука возникают новые конфликты и возможное формирование новой коалиции. Маласаев с группой в свой черед выражают недовольство тем, что лидеры других команд избегают испытаний на вылет.

Смотреть, как развиваются события в новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» можно 26 ноября, в 18:30 на ТНТ.