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Революционный прецедент: В реалити-шоу «Новые звезды в Африке» назревает переворот

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Революционный прецедент: В реалити-шоу «Новые звезды в Африке» назревает переворот
Знаменитости
Источник фото: @malasajev

Новый эпизод реалити-шоу «Новые звезды в Африке» стал настоящей революцией. Новички, возглавляемые комиком Константином Маласаевым, начали настоящий бунт против «старожилов» этого проекта. В итоге было принято решение прекратить появление новых участников. Это означает, что победитель сезона есть среди участников. 

Однако предсказать, кто достигнет финала, остается сложной задачей, поскольку в команде Пташенчука возникают новые конфликты и возможное формирование новой коалиции. Маласаев с группой в свой черед выражают недовольство тем, что лидеры других команд избегают испытаний на вылет. 

Смотреть, как развиваются события в новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» можно 26 ноября, в 18:30 на ТНТ.

Информационное агентство «Informing»

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