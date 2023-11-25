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Филипп Киркоров решился изменить правила проекта «Ну-ка, все вместе!»: в финале четыре человека

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Филипп Киркоров решился изменить правила проекта «Ну-ка, все вместе!»: в финале четыре человека
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

Первый женский сегодня сообщает, что в завершающем эпизоде передачи «Ну-ка, все вместе!» одним из звездных экспертов стал Филипп Киркоров, который предложил изменить правила телешоу. Одной из участниц стала Ольга Варвус. Она демонстрировала всем выдающиеся результаты на протяжении сезона. Однако в этот раз не смогла войти в финал в заветную тройку. 

Не сдержала слез на сцене

Перед последним выступлением она поделилась, что потеряла любимого дедушку, который играл роль отца. В знак уважения к нему, участница исполнила трогательный сингл «Три счастливых дня», не сдержав слез на сцене. И зрители, и члены жюри были расстроены, узнав, что Варвус не сможет участвовать в финале. Киркоров выступил в ее защиту. Он предложил изменить правила, чтобы допустить четырех финалистов. Ведущие отклонили такое предложение поп-короля, несмотря на проявленные эмоции.

Информационное агентство «Informing»

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