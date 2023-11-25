Зрители нашли стыдный киноляп с пледом в кинофильме «Москва слезам не верит»

Внимательные телезрители в кинофильме Меньшова «Москва слезам не верит» (1980 год) обнаружили стыдный киноляп, пишет РБК. Он был замечен в сцене, где Георгий пледом накрыл Катерину. Этот плед появлялся ранее в мелодраме, но уже в иной сцене находится на стене, выполняя функцию ковра.

«Москва слезам не верит» завоевала престижную награду «Оскар» в 1981 году. Лента стала «лучшим фильмом на иностранном языке». Несколько лет заветная статуэтка хранилась в Госкино. В 1988 году ее отдали Меньшову в рамках ежегодной премии «Ника».