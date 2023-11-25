Информинг » Знаменитости » Выяснилось, куда пропал хороший друг президента Зеленского Александр Ревва после начала СВО

Выяснилось, куда пропал хороший друг президента Зеленского Александр Ревва после начала СВО

Image 16+
Выяснилось, куда пропал хороший друг президента Зеленского Александр Ревва после начала СВО
Знаменитости
Источник фото: @arthurpirozhkov

Александр Ревва (он же Артур Пирожков) в последнее время ушел из светской жизни. Он мало общается с поклонниками в своем блоге. В связи с этим в Сети появились слухи о его эмиграции. Но представитель популярного артиста опроверг эту информацию. Он отметил, что он уехал на отдых. 

Ревва  обиделся на отца

После начала СВО шоумен отменил выступления в России. В сентябре 2022 года вернулся на сцену. Он выступил на фестивале «Песня года». Есть сообщения о ссоре артиста с отцом. Ревва якобы обиделся на него из-за поддержки СВО. Владимир считает, что сын избегает посещения родных мест из-за своей дружбы с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Однако мать артиста утверждает, что связи сына с политиком ограничиваются лишь общим прошлым в КВН. Вернувшись назад в РФ, Александр незамедлительно принял участие в концерте памяти покойного Шатунова. Не исключено, что он появится на сцене «Песни года» в текущем году.

Информационное агентство «Informing»

«Никогда не буду выступать»: Лайма Вайкуле сообщила, что она стремится «просветить» и «вразумить» россиян

«Никогда не буду выступать»: Лайма Вайкуле сообщила, что она стремится «просветить» и «вразумить» россиян

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Без спутника: Исчеснувшая из публичного пространства Мария Миронова вышла на публику

Сегодня, 17:48

Яна Поплавская на заставке Первого канала увидела иноагента Галкина

Сегодня, 17:33

Виктория Лопырева привела в замешательство подписчиков: она больше не живет с мужем

Сегодня, 16:18

Шахназаров о Лободе: «До конца отчаялась и думает, что может вернуться в Москву»

Сегодня, 16:03

Филипп Киркоров решился изменить правила проекта «Ну-ка, все вместе!»: в финале четыре человека

Сегодня, 12:03

Янина Студилина не смогла спрятать нового бойфренда от журналистов: Выяснилась личность избранника разведенной актрисы

Сегодня, 09:28

Революционный прецедент: В реалити-шоу «Новые звезды в Африке» назревает переворот

Сегодня, 09:23

Выяснилось, кто победил в пятом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!»?

Сегодня, 09:13

«В раю»: 45-летняя актриса Ирина Пегова осмелилась сняться без макияжа на любимом курорте миллионеров

Вчера, 23:28

«Заново»: Уставшая от обмана певица Нюша публично заговорила об изменах

Вчера, 23:23

Продюсер Разин публично извинился и пообещал больше не скандалить

Вчера, 23:08

Нино Нидидзе призналась, что не спит ночами из-за тяжелой болезни сына

Вчера, 23:03

На премию журнала Forbes «Люди года» Оксана Самойлова выбрала откровенный наряд

Вчера, 22:53

Легендарная программа «Утренняя звезда» может вернуться на экраны спустя более 20 лет

Вчера, 22:53

Уже не девочка: Побелевшая, изможденная и резко постаревшая Лера Кудрявцева напугала фанатов

Вчера, 22:23

Режиссер Шахназаров заявил, что не будет сотрудничать с предателями, уехавшими из России

Вчера, 21:23

Галкин заявил, что Пугачева поедет «на вечеринку с подружками» в Лондон 26 ноября

Вчера, 17:38

Личный бассейн и подземный паркинг: Роскошный пентхаус Пугачевой на Кипре засняли на видео

Вчера, 17:13

Продюсер Пригожин пророчит Кате Лель грандиозное возвращение на сцену: «Задумала какой-то поворот»

Вчера, 16:43

«Я куда-то улечу или уеду на Запад»: Вскруженная мимолетным успехом Катя Лель следала заявление

Вчера, 16:13

Новости партнеров
2023
ru-RU