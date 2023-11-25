Выяснилось, куда пропал хороший друг президента Зеленского Александр Ревва после начала СВО

Александр Ревва (он же Артур Пирожков) в последнее время ушел из светской жизни. Он мало общается с поклонниками в своем блоге. В связи с этим в Сети появились слухи о его эмиграции. Но представитель популярного артиста опроверг эту информацию. Он отметил, что он уехал на отдых.

Ревва обиделся на отца

После начала СВО шоумен отменил выступления в России. В сентябре 2022 года вернулся на сцену. Он выступил на фестивале «Песня года». Есть сообщения о ссоре артиста с отцом. Ревва якобы обиделся на него из-за поддержки СВО. Владимир считает, что сын избегает посещения родных мест из-за своей дружбы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако мать артиста утверждает, что связи сына с политиком ограничиваются лишь общим прошлым в КВН. Вернувшись назад в РФ, Александр незамедлительно принял участие в концерте памяти покойного Шатунова. Не исключено, что он появится на сцене «Песни года» в текущем году.