Без спутника: Исчеснувшая из публичного пространства Мария Миронова вышла на публику

Мария Миронова, редко появляющаяся на светских мероприятиях после рождения сына в 2019 году, вышла на публику. Актриса присутствовала на премьере телесериала «Загадай любовь». На мероприятии звезда кино появилась без спутника. Она исполнила одну из важных ролей в проекте.

Основан сериал на бестселлере российской писательницы Аси Лавринович и рассказывает историю девочки, ищущей настоящей любви, но сталкивающейся с многочисленными препятствиями и ошибками.

Сериал включает в себя восемь серий. Многосерийный фильм уже доступен для просмотра в Сети. Режиссер сказки - Ольга Акатьева.