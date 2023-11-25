Шахназаров о Лободе: «До конца отчаялась и думает, что может вернуться в Москву»

Светлана Лобода, уехавшая из России в 2022 году после начала СВО и обосновавшаяся в Латвии, выразила надежду на возвращение. По крайней мере в этом уверен Михаил Шахназаров, пишет Первый женский.

Артистка считает, что может извиниться перед публикой в России

Известно, что в Европе у певицы не складывается творческая карьера. Она сталкивается с финансовыми трудностями из-за ограниченного числа концертов. Желая вернуться в Москву, артистка считает, что может извиниться перед публикой в России.

Михаил Шахназаров предположил, что исполнительница в таком случае могла бы столкнуться с трудностями в получении аналогичных гонораров, какие были ранее у нее в России. Также журналист сравнил ее с певицей Наргиз.