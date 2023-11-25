Яна Поплавская на заставке Первого канала увидела иноагента Галкина

Яна Поплавская выразила свое негодование в адрес Первого канала из-за заставки, в которой были представлены уехавшие из страны артисты. Речь идет об иноагенте Максиме Галкине*, Дмитрие Шепелеве и Иване Урганте.

Актриса эту ситуацию назвала «трагифарсом»

По словам разъяренной актрисы, она потеряла интерес к просмотру сериала из-за этой заставки. Яна выразила негодование и несогласие с решением канала включать изображение артистов в своем приложении. Также актриса эту ситуацию назвала «трагифарсом», посоветовав немедленно убрать изображение экс-звезд из приложения Первого канала.

* Лицо, признанное Минюстом России иностранным агентом