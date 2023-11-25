Виктория Лопырева привела в замешательство подписчиков: она больше не живет с мужем

Еще с минувшего года в Сети ходят слухи, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов тайно развелись. Сообщалось, что каждый давно живет своей жизнью. В интервью Надежде Стрелец модель решила прокомментировать эти сплетни, пишет Комсомольская правда.

Сейчас каждый из нас живет своей жизнью

«Мы пока женаты. Но отдельно живем. Наверно, в каждом браке есть кризисные периоды и проблемы, которые не вчера начались. Искренне надеюсь на то, что нам хватит любви и уважения к нашему сыну для того, чтобы правильно из этой ситуации выйти. Сейчас каждый из нас живет своей жизнью, а что будет дальше, пока не знаю», - призналась журналистам Виктория Лопырева.