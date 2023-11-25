Тюменский астролог назвала знаки зодиака, которых ждут перемены в декабре

Несмотря на начало зимы, планеты в декабре обещают насыщенный месяц.
По словам астролога Анастасии Казанцевой, Меркурий в Козероге с 1 по 22 декабря не сможет потушить творческую энергию, которая поможет реализовать разные финансовые идеи. Солнце в Козероге с 22 декабря поможет построить грандиозные планы.
Овна в декабре ждет много предновогодних хлопот, не требующих промедления. Стоит откзатся от посещения разных праздничных мероприятий и сэкономить деньги.
На работе у Тельцов возможны разногласия с начальством и коллегами. Нужно держать себя в руках и не поддаваться предновогодней суете.
Близнецов ожидает зависть и агрессия от конкурентов. Если это не уладить, это может закончиться разбирательствами в суде!
Ракам не стоит сидеть дома и прятаться от мира! В декабре их ждет много интересных перспектив и радости. Все покупки будут удачными.
Лев. Если предложат другую сферу деятельности, надо согласиться. Перемены приведут к карьерному росту. В конце декабря стоит избегать расходов.
Дева. Действия коллег могут поставить Деву в тупик. Необходимо подстроиться под ситуацию. Только так придет успех и доходы.
Весы могут рассчитывать на отличные результаты работы. Главное — не нарушать обещаний.
Скорпионы резко поменяют планы с 12 декабря. Немало работы предстоит выполнить в срок. Благодаря терпению все изменится.
Стрелец в начале месяца не сможет контролировать эмоции и финансы. В конце декабря не желательно занимать деньги.
Козерога ждет обогащение, но через препятствия.
Не лучшее время для покупок для Водолея. Могут возникнуть некоторые проблемы, однако в итоге все трудности закончатся успехом.
Рыбам не нужно поддаваться чужому влиянию. Настойчивость поможет справиться с давлением и трудностями.