Тюменский астролог назвала знаки зодиака, которых ждут перемены в декабре

Несмотря на начало зимы, планеты в декабре обещают насыщенный месяц.

По словам астролога Анастасии Казанцевой, Меркурий в Козероге с 1 по 22 декабря не сможет потушить творческую энергию, которая поможет реализовать разные финансовые идеи. Солнце в Козероге с 22 декабря поможет построить грандиозные планы.

Овна в декабре ждет много предновогодних хлопот, не требующих промедления. Стоит откзатся от посещения разных праздничных мероприятий и сэкономить деньги.

На работе у Тельцов возможны разногласия с начальством и коллегами. Нужно держать себя в руках и не поддаваться предновогодней суете.

Близнецов ожидает зависть и агрессия от конкурентов. Если это не уладить, это может закончиться разбирательствами в суде!

Ракам не стоит сидеть дома и прятаться от мира! В декабре их ждет много интересных перспектив и радости. Все покупки будут удачными.

Лев. Если предложат другую сферу деятельности, надо согласиться. Перемены приведут к карьерному росту. В конце декабря стоит избегать расходов.

Дева. Действия коллег могут поставить Деву в тупик. Необходимо подстроиться под ситуацию. Только так придет успех и доходы.

Весы могут рассчитывать на отличные результаты работы. Главное — не нарушать обещаний.

Скорпионы резко поменяют планы с 12 декабря. Немало работы предстоит выполнить в срок. Благодаря терпению все изменится.

Стрелец в начале месяца не сможет контролировать эмоции и финансы. В конце декабря не желательно занимать деньги.

Козерога ждет обогащение, но через препятствия.

Не лучшее время для покупок для Водолея. Могут возникнуть некоторые проблемы, однако в итоге все трудности закончатся успехом.

Рыбам не нужно поддаваться чужому влиянию. Настойчивость поможет справиться с давлением и трудностями.