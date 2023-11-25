Российские миллиардеры отвернулись от Примадонны: Предпочитают Аллегрову, Распутину и Королеву

Алла Пугачева давно не выходит на сцену, пишет КП. Но появились слухи, что артистка готова перед Новым годом выступить на корпоративах. Впрочем, российские миллиардеры, которые охотно приглашали звезду на торжественные мероприятия, отвернулись от Примадонны.

Зачем людям лишние неприятности?

«Ни один сосед звать Пугачеву на вечеринки не планирует. Один прямым текстом мне сказал, что не хочет кормить Примадонну и ее мужа-иноагента. Зачем людям лишние неприятности?» - говорит обитательница Рублевки.

Она добавила, что олигархи предпочитают приглашать Наташу Королеву, Ирину Аллегрову, Машу Распутину.