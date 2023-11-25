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59-летняя певица Маша Распутина сдела заявление по Украине: «Очень печально»

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59-летняя певица Маша Распутина сдела заявление по Украине: «Очень печально»
Знаменитости
Источник фото: @masha_rasputina

Маша Распутина редко появляется на публике. После ухода из шоу «Суперстар!» она и вовсе пропала с телеэкранов. Но вопреки многочисленным слухам она живет в Подмосковье в загородном доме с мужем и 23-летней дочерью, пишет News.ru. Уезжать из России популярная артистка не планирует. В Киеве у нее похоронена мать. Но могилу родительницы Распутина посетить не может несколько лет после запрета со стороны Киева на въезд.

В Киеве у Распутиной есть много друзей 

Как призналась звезда, с Украиной ее связывает детство и юность. Более того, в Киеве у нее есть много друзей.

«То, что происходит, очень печально. В Украине у меня много друзей и дальних родственников», — говорит Маша.

Информационное агентство «Informing»

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