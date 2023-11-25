Отношение певицы к РФ изменилось после утраты недвижимого имущества в Юрмале

Поэт-песенник Виктор Пеленягрэ, который много лет сотрудничал с Лаймой Вайкуле и написал некоторые хиты, пояснил, что отношение певицы к РФ изменилось после утраты недвижимого имущества в Юрмале. Произошло это после независимости Латвии в 1991 году, пишет Правду.ру.

Пеленягрэ уверен, что Лайма боится подобного повторения и это может являться главной причиной антироссийской позиции.

«Она боится, что прибалты что-нибудь вновь выкинут», — говорит поэт.

Он также напомнил, что звезда раньше всегда к РФ относилась с уважением и старалась избегать политических тем.