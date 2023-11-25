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Поэт-песенник Вайкуле просветил россиян, почему артистка заняла антироссийскую позицию: «Она боится»

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Поэт-песенник Вайкуле просветил россиян, почему артистка заняла антироссийскую позицию: «Она боится»
Знаменитости
Источник фото: @laima_vaikule_latvia

Отношение певицы к РФ изменилось после утраты недвижимого имущества в Юрмале

Поэт-песенник Виктор Пеленягрэ, который много лет сотрудничал с Лаймой Вайкуле и написал некоторые хиты, пояснил, что отношение певицы к РФ изменилось после утраты недвижимого имущества в Юрмале. Произошло это после независимости Латвии в 1991 году, пишет Правду.ру. 

Пеленягрэ уверен, что Лайма боится подобного повторения и это может являться главной причиной антироссийской позиции. 

«Она боится, что прибалты что-нибудь вновь выкинут», — говорит поэт.

Он также напомнил, что звезда раньше всегда к РФ относилась с уважением и старалась избегать политических тем.

Информационное агентство «Informing»

«Никогда не буду выступать»: Лайма Вайкуле сообщила, что она стремится «просветить» и «вразумить» россиян

«Никогда не буду выступать»: Лайма Вайкуле сообщила, что она стремится «просветить» и «вразумить» россиян

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