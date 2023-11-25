Анастасия Стоцкая пропала после расставания с мужем-бизнесменм

Анастасию Стоцкую не видно давно в медиапространстве. Недавно певица рассталась со вторым мужем-бизнесменом. Чем сейчас занимается артистка и где находится, пишет NEWS.RU.

Стоцкая задействована в разных театрах

Оказалось, что Стоцкая задействована в разных театрах. Анастасия играет в постановках «Ничего не бойся, я с тобой», «Карамазовы», «Кабаре», спектаклях «Леди на день» и «Маскарад». Анастасия по мере возможности участвует в благотворительных мероприятиях для поддержки военных.

В июле появились новости касательно эмиграции знаменитости, но вскоре сама исполнительница вышла на связь и заверила, что ездила в Египет на отдых.

Поговаривают, она крутит роман с Александром Казьминым. С этим актером рыжеволосая красотка играет вместе в «Шахматах».