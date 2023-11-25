Улетевшая в Штаты Мария Машкова с грустью вспоминает о потрясающей жизни в России: «Была куча денег»

Мария Машкова, улетевшая в Штаты, недавно обзавелась американским паспортом. Она отказалась от отчества и стала Машей Машковой. Нынче артистка планирует покорить Голливуд.

В новом интервью она вспомнила о своей жизни в России.

Снималась без остановки с 18 лет

«Хорошо ли жила в России? Потрясающе! Снималась без остановки с 18 лет. Неважно, в каких проектах. Была куча денег, ходила по ресторанам», – говорит Мария.

В 19 лет Машкова поняла, что такое настоящая слава. У кинозвезды начались крупные гонорары и дорогостоящие покупки.

«Это беззаботный период в жизни. Купила салатовую "Митсубиси», – вспоминает актриса.