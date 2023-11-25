Роман Костомаров пустился в горькие рыдания: «Оставьте меня в покое, дайте покинуть этот мир»

Услышав правду от медиков, фигурист начал рыдать

Роман Костомаров вспомнил первые мысли в больнице после того, когда пришел в себя. В 2023 году он пережил сепсис, потерял конечности. Придя в себя после комы и услышав правду от медиков, фигурист начал рыдать. Он подумывал, что врачи должны позволить ему уйти.

«Я жалел тогда, что не сказал: "Оставьте в покое, дайте покинуть этот мир», – говорит Костомаров.

Роман, размышляя о жизни и произошедшем на больничной кровати, содрогался от страха оказаться инвалидом. Он не понимал, почему медики ему спасают жизнь, и мечтал, чтобы все происходящее оказалось сном.

Затем у спортсмена началась реабилитация. Справляться с трудностями ему помогали любимая супруга и дети.