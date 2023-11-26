Под песню «Солдат» на концерте «Любэ» в Кемерове разгорелась пьяная драка 10 человек

На концерте группы «Любэ», который проходил в кемеровской филармонии, произошел казус. Драка завязалась во время исполнения Николаем Расторгуевым хита «Солдаты». В массовом побоище приняло участие 10 человек. Видео потасовки размещает местный паблик.

«Это была пьяная драка. Народ немного перепил в ожидании концерта. В буфете продают коньяк, ром, шампанское, которое глотают без ограничений. Вообще-то концерт был клевый», - говорит автор видеоролика.

Примечательно, что в драке на концерте участвовали не только пьяные мужчины, но и женщины. Кемеровчане шутят, что даже фанаты Андрея Князева такого себе не позволяют.