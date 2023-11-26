Вернувшуюся на российские экраны Кристину Орбакайте оправдали: «Не понимаю, какие претензии»

Кристина Орбакайте возвращается на российские экраны. Она снялась в телесериале «Тест на беременность». Зрители «Первого канала» следят за развитием событий. Некоторые рады видеть уехавшую из РФ актрису, но другие уверены, что дочь Примадонны на ТВ не стоит пускать.

Леонид Павлючик решил поддержать певицу. По данным НСН, дети не должны отвечать за родителей. Писатель всем тем, кому не нравится артистка, советует смотреть другой канал. Он же с нетерпением ждет нового сезона фильма.

«Сын за отца не отвечает. Не понимаю, какие претензии к ее появлению на экране. Станет сериал популярным или нет, увидим после просмотра несколько серий», — отметил критик.

По мнению члена правления Гильдии киноведов и кинокритиков, на Первом выходят всегда интересные и качественные проекты.