Как сейчас живет актриса Анна Ковальчук: съемки, преподование, вопитание детей

Анна Ковальчук получила известность благодаря роли Марии Швецовой в «Тайнах следствия». Как сейчас живет и чем занимается Народная артистка России, пишет news.ru.

Актриса с семьей в настоящее время живет в Петербурге. По словам самой артистки, у нее была возможность переехать в Москву, но она от предложения отказалась. Кроме съемок Анна занята преподаванием. В минувшем году Ковальчук набрала в Институте кино и телевидения актерский курс.

Дочь снимается вместе с матерью

Актриса воспитывает сына Добрыню. Наследник занимается баскетболом. Он учится в гимназии и является круглым отличником. Что касается ее дочери Златы, то она снимается вместе с матерью. Анна, которая следит за тем, как ее наследница работает перед камерой, призналась, что они очень сильно сблизились с дочкой за время съемок.