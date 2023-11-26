Маша Распутина снова нелестно высказалась об умершей Жанне Фриске: «Да кто она такая?»

Маша Распутина нелестно высказалась об умершей Жанне Фриске. Певица скончалась от рака в 2015 году, сообщает POPCAKE. Журналисты решили спросить у артистки, в каких отношениях она состояла с бывшей вокалисткой «Блестящих». Но Распутина агрессивно ответила:

«Да кто она такая эта Жанна Фриске? Кто она? Не знаю ее и никогда не знала!», — сказала звезда, поспешно покинув пресс-зону.

Отметим, что не первый раз Распутина нелестно отзывается о покойной исполнительнице. В 2021 году она назвала свю коллегу «женщиной легкого поведения», хотя позже открестилась о своих слов, еще больше испортив себе репутацию.