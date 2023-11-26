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Асмус злорадно посмеялась над свадьбой актера Петрова: «Очень горько»

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Асмус злорадно посмеялась над свадьбой актера Петрова: «Очень горько»
Знаменитости
Источник фото: @asmuskristina

Бракосочетание Александра Петрова больно ударило по Кристине Асмус. Несмотря на давнюю дружбу, звезда «Интернов» не упускает возможности уколоть или посмеяться над коллегой. Новость о свадьбе актера стала настоящим шоком для общественности. 

Свадебное мероприятие прошло в Подмосковье. Кристина, которая встала на сторону обманутой Стаси Милославской, посмеялась над свадьбой Петрова в соцсетях. Кристина не обошла стороной это событие, пишет woman.ru. 

«Блин, новое платье не выгуляла, очень горько», — написала под фото знаменитость, намекая, что отсутствовала на свадьбе бывшего друга.

Источник фото: @asmuskristina

Информационное агентство «Informing»

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