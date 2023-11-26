Поклонники не узнали Тома Круза без фильтров: пугающее «поплывшее» лицо и много глубоких морщин

Том Круз покорял женские сердца своим милым лицом и обворожительной улыбкой. Сейчас от привлекательности артиста не осталось и следа. Он держится на походах к косметологам, хотя отрицает какие-либо вмешательства. Но внешность артиста выдает правду.

Пугающее лицо Тома Круза

Одно время Том регулярно проходил ботоксную терапию. Он шокировал общественность, появившись неоднократно с «опухшим» лицом, которое являлось следствием неудачно вколотых филлеров. Год назад фанаты обсуждали пугающее лицо Круза, которое опустилось вниз. У него «поплыли» веки и щеки. С тех пор невозможно не заметить изменения: неподвижная мимика у актера исчезла, нет припухлости лица или натянутой улыбки.

На днях звезду засняли в Лондоне без макияжа и фильтров. Актер отрастил густые волосы, на его лице появились многочисленные глубокие морщины, от которых он пытался избавиться много лет подряд.

Источник фото: соцсети Тома Круза