Попросили всех уйти: Бывшие любовники Ольга Бузова и Давид Манукян уединились в гримерке

Как информирует сегодня Первый женский, Ольга Бузова и Давид Манукян могли дать второй шанс отношениям, которые со скандалом закончились в 2021 году. С недавних пор шоумен и певица активно лайкают публикации друг друга, Дава поет хиты экс-любовницы в караоке.

Уединились вдвоем на неопределенное время

Также в минувшую субботу Манукяна заметили на концерте артистки, где он вручил ей корзину роз. А после выступления Давид не отправился домой, а пошел в гримерку к Ольге. При этом интересно, что молодые люди попросили всех присутствующих удалиться из помещения и уединились вдвоем на неопределенное время.