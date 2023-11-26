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Попросили всех уйти: Бывшие любовники Ольга Бузова и Давид Манукян уединились в гримерке

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Попросили всех уйти: Бывшие любовники Ольга Бузова и Давид Манукян уединились в гримерке
Знаменитости
Источник фото: @buzova86

Как информирует сегодня Первый женский, Ольга Бузова и Давид Манукян могли дать второй шанс отношениям, которые со скандалом закончились в 2021 году. С недавних пор шоумен и певица активно лайкают публикации друг друга, Дава поет хиты экс-любовницы в караоке. 

Уединились вдвоем на неопределенное время

Также в минувшую субботу Манукяна заметили на концерте артистки, где он вручил ей корзину роз. А после выступления Давид не отправился домой, а пошел в гримерку к Ольге. При этом интересно, что молодые люди попросили всех присутствующих удалиться из помещения и уединились вдвоем на неопределенное время.

Информационное агентство «Informing»

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