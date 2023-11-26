Пикантное фото певицы Ольги Серябкиной в бикини наделало шума в Сети: «Отличная попка в песке»

Вокалистка группы «Серебро» выложила в своем микроблоге пикантную фотографию. На фото Ольга Серябкина позировала в фиолетовом бикини. Певица сфотографировалась на пляже Дубая.

Артистка повернулась спиной к камере, подняла руки и продемонстрировала ягодицы. Волосы она убрала в пучок.

Источник фото: @seryabkina

Стоит сказать, что подписчики положительно отреагировали на публикацию Ольги. Они засыпали Серябкину комплиментами. Фанаты отметили отменную фигуру знаменитости, ее сексуальность и раскрепощенность.