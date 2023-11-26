Актер Трескунов, который променял Россию на Испанию и сменил имя, ищет работу в РФ

Российская Газета пишет, что Семен Трескунов, который бросил РФ после начала СВО и сменил имя на Сэм, начал поиски работы на Родине.

Актера считали одним из самых перспективных, однако он разорвал связи с Родиной, уехал в Израиль и получил там гражданство. Затем он принял решение обосноваться в Испании, став «Сэмом». Но популярность к артисту за границей не пришла. Он снялся только у Кирилла Серебренникова, который работает в Литве.

Актерские агентства активно предлагают Семена на роли

Теперь Трескунов рассчитывает на новые роли в РФ. Стало известно, что актерские агентства активно предлагают Семена на роли.