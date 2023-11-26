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Жители Ярославля назвали Сергея Лазарева «сумасшедшим» — певец устроил настоящий фурор на концерте

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Жители Ярославля назвали Сергея Лазарева «сумасшедшим» — певец устроил настоящий фурор на концерте
Знаменитости
Источник фото: @lazarevsergey

Сергей Лазарев устроил фурор на очередном концерте, который прошел в Ярославле. Певец выступил в КЗЦ «Миллениум». Его выступление прошло 25 ноября, пишет 76.ru. После окончания концерта местные жители назвали артиста «сумасшедшим»

Сергей без перерыва на сцене пропел два часа

По словам зрителей, Сергей без перерыва на сцене пропел два часа. Он все время пел, активно танцевал. Кроме того, Лазарев успевал общаться с поклонниками и несколько раз переодеваться. Исполнителю подпевал весь зал. Некоторые присутствующие пускались в пляс, танцуя возле сцены и в проходе. Завершилось шоу громкими овациями.

Информационное агентство «Informing»

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