Установили, как живет звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев после многочисленных скандалов

Дмитрий Дюжев на время пропал с экранов. Как сейчас живет и чем занимается заслуженный артист России, пишет News.ru.

Актер принимает участие в постановках Московского Губернского театра и снимается в кино

Выяснилось, что актер принимает участие в постановках Московского Губернского театра «Нашла коса на камень» и «Скамейка». Артист также снимается в кино, включая сериал «Родные люди», где сыграл главную роль, и фильм «Бременские музыканты», премьера которого прошла летом.

Напомним, что Дмитрий публично поскандалил с Ильей Соболевым. Комик актера назвал безумным и заявил, что «все успешные звезды вскоре сходят с ума, но Дюжев сразу был такой». Осуждали артиста за райдер. Звезда «Бригады» требовал бесплатные десерты, экзотические фрукты в очищенном виде и кофе в номере. Сам Дюжев позже признался, что подаст в суд на свих обидчиков.