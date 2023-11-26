Яна Поплавская пристыдила Киркорова и всю хайпующую Россию

Яна Поплавская пристыдила Филиппа Киркорова и всю хайпующую Россию. По словам возмущенной актрисы, пока бойцы держат позиции на СВО, они скачут на сцене и раздают премии. Поплавская высказалась о мероприятии, которое состоится 6 декабря.

Запланировано вручение первой премии артистов и блогеров «Звёзды хайпа». Актриса в недоумении от подобного безобразия.

Какая-то другая Россия скачет

«Донецк хоронит погибших военнослужащих, а уроженец города Ревва, который вернулся из Испании, извивается на сцене. Россия прощается с Борисом Максудовым, погибшим под обстрелом, а какая-то другая Россия скачет», - негодует Поплавская.

Киркорова, Инстасамку, Клаву Коку Яна сравнила с теми, кто воюет на СВО. Пока артисты скачут по подмосткам в поисках дурной славы, другие стоят с оружием руках.