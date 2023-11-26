Информинг » Знаменитости » Яна Поплавская пристыдила Киркорова и всю хайпующую Россию

Яна Поплавская пристыдила Киркорова и всю хайпующую Россию

Image 16+
Яна Поплавская пристыдила Киркорова и всю хайпующую Россию
Знаменитости
Источник фото: Яна Поплавская / ВКонтакте

Яна Поплавская пристыдила Филиппа Киркорова и всю хайпующую Россию. По словам возмущенной актрисы, пока бойцы держат позиции на СВО, они скачут на сцене и раздают премии. Поплавская высказалась о мероприятии, которое состоится 6 декабря. 

Запланировано вручение первой премии артистов и блогеров «Звёзды хайпа». Актриса в недоумении от подобного безобразия.

Какая-то другая Россия скачет

«Донецк хоронит погибших военнослужащих, а уроженец города Ревва, который вернулся из Испании, извивается на сцене. Россия прощается с Борисом Максудовым, погибшим под обстрелом, а какая-то другая Россия скачет», - негодует Поплавская.

Киркорова, Инстасамку, Клаву Коку Яна сравнила с теми, кто воюет на СВО. Пока артисты скачут по подмосткам в поисках дурной славы, другие стоят с оружием руках.

Информационное агентство «Informing»

Выяснилось, куда пропал актер Гоша Куценко и что он говорил о СВО

Выяснилось, куда пропал актер Гоша Куценко и что он говорил о СВО

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Жители Ярославля назвали Сергея Лазарева «сумасшедшим» — певец устроил настоящий фурор на концерте

Сегодня, 21:48

Владимир Пресняков признался через 28 лет, что вытворял в браке с Кристиной Орбакайте: «Пропадал на несколько дней»

Сегодня, 21:23

Яна Поплавская пристыдила Киркорова и всю хайпующую Россию

Сегодня, 19:48

Актер Трескунов, который променял Россию на Испанию и сменил имя, ищет работу в РФ

Сегодня, 19:08

Пикантное фото певицы Ольги Серябкиной в бикини наделало шума в Сети: «Отличная попка в песке»

Сегодня, 16:43

Попросили всех уйти: Бывшие любовники Ольга Бузова и Давид Манукян уединились в гримерке

Сегодня, 15:53

Асмус злорадно посмеялась над свадьбой актера Петрова: «Очень горько»

Сегодня, 14:18

Поклонники не узнали Тома Круза без фильтров: пугающее «поплывшее» лицо и много глубоких морщин

Сегодня, 13:53

Маша Распутина снова нелестно высказалась об умершей Жанне Фриске: «Да кто она такая?»

Сегодня, 13:48

Как сейчас живет актриса Анна Ковальчук: съемки, преподование, вопитание детей

Сегодня, 12:53

Под песню «Солдат» на концерте «Любэ» в Кемерове разгорелась пьяная драка 10 человек

Сегодня, 12:43

Вернувшуюся на российские экраны Кристину Орбакайте оправдали: «Не понимаю, какие претензии»

Сегодня, 12:28

59-летняя певица Маша Распутина сдела заявление по Украине: «Очень печально»

Вчера, 23:08

Роман Костомаров пустился в горькие рыдания: «Оставьте меня в покое, дайте покинуть этот мир»

Вчера, 21:43

Улетевшая в Штаты Мария Машкова с грустью вспоминает о потрясающей жизни в России: «Была куча денег»

Вчера, 21:28

Поэт-песенник Вайкуле просветил россиян, почему артистка заняла антироссийскую позицию: «Она боится»

Вчера, 20:33

Анастасия Стоцкая пропала после расставания с мужем-бизнесменм

Вчера, 19:23

Зрители нашли стыдный киноляп с пледом в кинофильме «Москва слезам не верит»

Вчера, 19:13

Российские миллиардеры отвернулись от Примадонны: Предпочитают Аллегрову, Распутину и Королеву

Вчера, 18:48

Выяснилось, куда пропал хороший друг президента Зеленского Александр Ревва после начала СВО

Вчера, 18:23

Новости партнеров
2023
ru-RU