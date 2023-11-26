Владимир Пресняков признался через 28 лет, что вытворял в браке с Кристиной Орбакайте: «Пропадал на несколько дней»

Отношения Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте продлились десять лет и закончились в 1996 году. У пары родился сын Никита, но союз вскоре распался. Музыкант признался, что был очень сложным человеком. Он уделял много времени встречам с друзьями, пьянкам и гулянкам. «Я был не святым парнем, что вытворял, меня нужно было терпеть. Все время находился с друзьями, пил вино, коньяк, постоянно что-то мутили», - говорит Пресняков. Артист добавил, что мог даже ночью сорваться с палатками и в итоге пропасть из дома на несколько дней.